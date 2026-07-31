Anche la BBC ricorda Franco Baresi: "Uno dei più grandi difensori della storia del calcio"

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All'interno di una notizia pubblicata nella categoria 'Sport' del sito, la BBC ha ricordato così Franco Baresi, scomparso oggi a 66 anni.

All'interno di una notizia pubblicata nella categoria 'Sport' del sito, la BBC ha ricordato così Franco Baresi: "Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni; l'AC Milan ha dichiarato che "l'esempio e l'integrità" del suo ex capitano "rimarranno per sempre impressi nel DNA del club".

Baresi ha trascorso l'intera carriera agonistica, durata vent'anni, nel club rossonero, dal 1977 al ritiro nel 1997, vincendo sei scudetti e tre Coppe dei Campioni/Champions League. Considerato uno dei più grandi difensori della storia del calcio, Baresi è stato capitano del Milan per 15 stagioni, collezionando 719 presenze e 33 gol.ì Ha vestito per 81 volte la maglia della nazionale italiana, facendo parte della squadra che vinse il Mondiale del 1982; ha inoltre disputato la finale del 1994, persa dall'Italia contro il Brasile. Nel 2020 Baresi è diventato vicepresidente onorario dell'AC Milan e, quattro anni più tardi, il club ha ritirato la sua maglia numero 6.

Baresi si era sottoposto a un intervento chirurgico nell'agosto 2025 per la rimozione di un nodulo polmonare; la sua ultima apparizione pubblica risaliva allo scorso febbraio, allo stadio San Siro, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. In una nota pubblicata su X, l'AC Milan ha scritto: "Il Milan piange la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua integrità rimarranno per sempre impressi nel DNA del club, così come la sua iconica maglia numero 6".