L'Equipe apre così: "Baresi, la scomparsa di un pioniere. Libero elegantissimo, incarnazione del grande Milan"

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L'Equipe, prima testata sportiva francese, ricorda così Franco Baresi, aprendo il sito con la sua immagine: "Libero elegantissimo e incarnazione del grande Milan di fine anni '80, Baresi è morto all'età di 66 anni.

L'Italia piange uno dei suoi più grandi giocatori. Difensore di fama mondiale, uomo di classe ineguagliabile e pioniere del suo tempo, Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni, come annunciato venerdì dal Milan. Fedele a un'unica squadra, il Milan, dove è cresciuto e con cui ha collezionato 716 presenze e 33 gol da professionista tra il 1977 e il suo ritiro nel 1997, il nativo di Travagliato ha fatto parte anche della nazionale italiana vincitrice dei Mondiali del 1982, pur non scendendo in campo.

Giocatore elegante, a suo agio con il pallone tra i piedi e rigorista instancabile, questo difensore centrale, più basso della maggior parte dei suoi colleghi (1,76 m), era stato scartato a 14 anni da Inter e Atalanta, prima di convincere finalmente il Milan. Scelse di non lasciare mai il club, nemmeno dopo la retrocessione in Serie B nel 1980 a seguito del caso Totonero (*), e poi dopo l'ulteriore retrocessione del 1982, prima di raggiungere la gloria sotto la guida del duo Berlusconi-Sacchi. La sua maglia numero 6 è stata ritirata, mentre il suo stile di gioco avrebbe poi ispirato un certo Paolo Maldini, degno successore nel suo ruolo".