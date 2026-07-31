Zoff: "Franco Baresi era una persona a modo e un campione dentro e fuori dal campo. Grande perdita per tutti"

vedi letture

Dino Zoff, leggendario portiere del calcio italiano, si è così espresso ricordando Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso oggi.

Dino Zoff, leggendario portiere del calcio italiano, si è così espresso ricordando Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso oggi: “È un monento di grande dispiacere per la scomparsa di una persona, un calciatore, straordinario. Franco era una persona a modo e un campione dentro e fuori dal campo. Veramente una perdita pesante per la famiglia, per i tifosi e per il calcio italiano. Da calciatore ha vinto a tutti i livelli, coppe, scudetti, in Nazionale, tutto con grande merito. Quella di Franco è una perdita per tutto lo sport italiano”.

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".