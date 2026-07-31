G. Galli: "Per essere un leader non devi eleggerti: è lo spogliatoio che ti riconosce come tale. Baresi era così"

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L'ex Milan Giovanni Galli ha voluto ricordare Franco Baresi scomparso nelle scorse ore all'età di 66 anni

Giovanni Galli, ex portiere rossonero ed ex compagno di squadra al Milan e in Nazionale di Franco Baresi, ha voluto ricordare così a tuttomercatoweb.com l'ex Capitano milanista scomparso nelle scorse ore: "Mi porterò sempre dietro una fotografia nel quale lo sollevo al termine della finale di Coppa dei Campioni vinta a Barcellona contro lo Steaua. Lui aveva appena ritirato la coppa, io ero dietro di lui e lo sollevai al cielo. Questa foto è l'immagine di Franco. Veniva da anni difficili, il Milan era andato in Serie B, ma lui era sempre rimasto a fare il Capitano. Quella vittoria gli permise di condividere con il suo popolo una gioia, un senso di rivincita e il trofeo più ambito per una squadra di club.

Baresi da calciatore era straordinario. Come dico sempre io, per essere un leader non devi eleggerti, è lo spogliatoio che ti riconosce come tale. Lui era uno di poche parole ma mandava i messaggi con l'esempio che trasmetteva durante gli allenamenti e le partite. Era sempre il primo, quello davanti a tutti. Aveva una capacità fisica nonostante non avesse una struttura imponente".

Galli ha poi ricordato anche la finale di Coppa del Mondo persa contro il Brasile nel '94: "Gli è mancato il trofeo più importante di tutti da protagonista, nonostante facesse parte della spedizione del '82. Avrebbe potuto ripetersi nel '94 alla fine di una partita in cui fu recuperato dopo l'infortunio al menisco. Li c'era tutto Franco Baresi: la sua forza, la sua determinazione, il suo senso di appartenenza. Franco è stato un grande esempio sotto tutti i punti di vista".