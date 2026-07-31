Il Coni ricorda Franco Baresi: "Calciatore simbolo del Milan e della Nazionale". Cordoglio dall'intero sport italiano
Così il CONI, a proposito della scomparsa di Franco Baresi: "Il mondo dello sport piange la scomparsa di Franco Baresi, calciatore simbolo del Milan e capitano della Nazionale, che si è spento oggi all'età di 66 anni. Con la maglia azzurra è diventato Campione del Mondo nel 1982 in Spagna, partecipando anche ad altri due Mondiali (1990 e 1994), a due Europei (1980 e 1988), a un'edizione dei Giochi Olimpici (Los Angeles 1984) e totalizzando complessivamente 81 presenze e un gol. In rossonero, la sua seconda pelle, ha vinto sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe UEFA e quattro Supercoppe Italiane. Nel 2017 è stato insignito, insieme ai compagni di squadra del 1982, del Collare d'Oro, la massima onorificenza sportiva".
Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, si unisce al "profondo dolore dei familiari, interpretando il sentimento di cordoglio dell'intero movimento sportivo".
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