Fondazione Milan ricorda Baresi: "Sempre pronto a offrire agli altri quelle opportunità che, da ragazzo, qualcuno ebbe la lungimiranza di offrire a te"

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Franco Baresi simbolo di gentilezza. Fondazione Milan ricorda così l'eterno Capitano del Milan

Nei suoi anni da Vice Presidente Onorario del Club, Franco Baresi non si è mai tirato indietro nel partecipare in prima persona alle varie iniziative di Fondazione Milan, sia in Italia che in giro per il mondo. La public charity del gruppo AC Milan ha ricordato l'eterno Capitano con un post su Instagram:

"Vogliamo ricordarti per l'esempio che sei stato in campo: un campione unico. E per l'esempio che sei stato fuori dal campo, sempre pronto a offrire agli altri quelle opportunità che, da ragazzo, qualcuno ebbe la lungimiranza di offrire a te.

Grazie di tutto, Franco".