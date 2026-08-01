Montolivo ricorda Baresi: "Hai lasciato un segno che il tempo non cancellerà"

Montolivo ricorda Baresi: "Hai lasciato un segno che il tempo non cancellerà"MilanNews.it
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Oggi alle 00:30News
di Manuel Del Vecchio

Da un ex capitano all'altro: Riccardo Montolivo omaggia l'immenso Baresi, simbolo del Milan per eccellenza, con un post su Instagram: "Il rispetto si conquista con l’umiltà, l’impegno e il comportamento. Tu ne sei stato la dimostrazione. Hai lasciato un segno che il tempo non cancellerà.

Il tuo esempio vivrà sempre dentro i nostri cuori. Riposa in Pace Immenso Capitano".