Addio Baresi: la squadra non potrà esserci al funerale. Sarà presente Cardinale, possibile che ci siano anche Pulisic e Gimenez

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Il Milan è in Australia per la tournée estiva e rientrare per i funerali di Franco Baresi sarebbe complicatissimo. Alla funzione ci sarà invece Cardinale

La notizia della scomparsa di Franco Baresi, simbolo indiscusso del Milan, ha sconvolto tutti nel club di via Aldo Rossi, compresa la prima squadra milanista di Ruben Amorim che in questi giorni è in Australia per la tournée estiva. Ieri, in occasione dell'allenamento, il gruppo rossonero ha voluto omaggiare l'ex Capitano con un minuto di silenzio in suo ricordo e la sua maglia posta al centro del cerchio formato dai giocatori, dal tecnico portoghese e tutto il suo staff. Nonostante in molti non lo conoscessero personalmente o comunque abbiano avuto poche chance di vederlo nell'ultimo periodo, la sua scomparsa ha colpito tutti e ieri nel ritiro di Perth si respirava grande commozione e tristezza.

FUNERALI BARESI: TROPPO COMPLICATO IL RIENTRO DELLA SQUADRA DALL'AUSTRALIA. I MOTIVI

Martedì alle 11 sono in programma i funerali di Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, con il cuore saranno tutti lì, ma fisicamente la squadra non potrà essere presente alla funzione. Non perchè i calciatori e tutti coloro che sono con loro in Australia non tengano ad essere presenti, ma perché dal punto di vista logistico e degli impegni presi è complicatissimo pensare di tornare ora in Italia. Il Milan si trova dall'altra parte del mondo e organizzare il rientro sarebbe stato molto difficile. L'alternativa sarebbe stata quella di annullare la tournée, ma questa opzione avrebbe creato grandissimi problemi soprattutto ai tifosi (stadi sold out sia per il derby contro l'Inter a Perth che per l'altra amichevole in programma contro il Chelsea a Giacarta) e in parte minore al club (ci sono contratti firmati con gli organizzatori).

FUNERALI BARESI: CARDINALE PRESENTE, POTREBBERO ESSERCI ANCHE PULISIC E GIMENEZ

A rappresentare il Milan martedì ai funerali ci sarà in primis Gerry Cardinale, che ieri ha dedicato questo messaggio a Baresi: "Oggi la famiglia rossonera piange la scomparsa del grande Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l'eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell'ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci in silenzio cosa significhi rappresentare questi colori. L'eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato un segno". Oltre al patron milanista, saranno presenti anche il presidente Paolo Scaroni, altri dirigenti e molti dipendenti di Casa Mian. In rappresentanza della squadra, invece, ci potrebbero essere Christian Pulisic e Santiago Gimenez, i quali non sono in Australia con il resto del gruppo rossonero, ma stanno lavorando a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.