Zenga dà onore a Baresi: "Sei stato un avversario straordinario in tanti derby: grande rivale, grande amico, persona per bene"

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Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, si è così espresso sui suoi canali social per ricordare Franco Baresi, capitano del Milan scomparso oggi.

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, si è così espresso sui suoi canali social per ricordare Franco Baresi, capitano del Milan scomparso ieri: "Sei stato un Campione immenso, un avversario straordinario in tanti derby , un compagno di Nazionale. Abbiamo vissuto sfide che hanno scritto la storia del calcio italiano. Oggi mi resta il ricordo di un grande rivale, di un grande amico e di una persona perbene. Ciao Franco . Riposa in pace"

Le note ufficiali del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".

In una nota precedente, invece, l'annuncio della scomparsa era stato così formulato: "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".