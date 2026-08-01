Addio a Franco Baresi, martedì 4 agosto i funerali a Milano

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Data e luogo dei funerali di Franco Baresi comunicati dal Milan

Nella giornata di ieri tutto il mondo sportivo ha salutato con grande commozione Franco Baresi, che si è spento all'età di 66 anni. Il Milan ha comunicato la data dei funerali: "Martedì 4 agosto, alle ore 11.00, si terranno i funerali del nostro Capitano, Franco Baresi. La cerimonia funebre avrà luogo presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e sarà aperta al pubblico, nel rispetto della capienza disponibile".