Leao apre alla Turchia (ma vuole un ricco ingaggio). Il Milan valuta Mastantuono, Brahim Diaz e Nwaneri
Dopo la scomparsa di Franco Baresi, il clima a Casa Milan non è dei migliori, ma c'è comunque da portare avanti il mercato estivo sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le possibili cessioni, a tenere banco è sempre quella di Rafael Leao che nelle scorse settimane ha fatto sapere in più occasioni di voler cambiare squadra in quanto ritiene chiuso il suo ciclo al Milan dopo sette anni.
MILAN, LEAO APRE AL TRASFERIMENTO IN TURCHIA
Il suo sogno, non è un mistero, sarebbe andare a giocare in Premier League o in Liga, ma al momento non sono arrivate offerte da questi due campionati e quindi il portoghese avrebbe aperto al possibile trasferimento in Turchia dove Fenerbahçe e Galatasaray sono molto interessate a lui. I giallorossi, che a differenza dai rivali cittadini (entambi i club sono di Istanbul) sono già certi di partecipare alla prossima Champions League, sono pronti a presentare presto una prima offerta per Leao che per accettare il passaggio in Turchia chiede però un ricco ingaggio.
MILAN, I NOMI PER IL DOPO-LEAO: PIACCIONO MASTANTUONO, DIAZ E NWANERI
Fino a quando non verrà definita la cessione del portoghese, il Milan non potrà affondare su nessun obiettivo per la trequarti. I rossoneri stanno intanto valutando diversi profili, tra cui anche Franco Mastantuono, giovane fantasista classe 2007 che il Real Madrid vuole cedere in prestito. Lui vorrebbe tornare al River Plate, ma i Blancos, che lo hanno escluso dai convocati per il test di oggi contro la Fiorentina, preferirebbero mandarlo a giocare in Italia, Spagna o Francia. Sull'argentino, oltre al Diavolo, ci sono anche i viola e la Roma. Il Milan sta valutando anche altri nomi come Ethan Nwaneri dell'Arsenal e Brahim Diaz del Real Madrid. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno visto che ha già giocato tre stagione al Milan in prestito.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan