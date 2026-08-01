Leao apre alla Turchia (ma vuole un ricco ingaggio). Il Milan valuta Mastantuono, Brahim Diaz e Nwaneri

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Visto che da Premier e Liga non arrivano offerte, Leao avrebbe aperto al trasferimento in Turchia. Il Milan valuta il suo sostituto

Dopo la scomparsa di Franco Baresi, il clima a Casa Milan non è dei migliori, ma c'è comunque da portare avanti il mercato estivo sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le possibili cessioni, a tenere banco è sempre quella di Rafael Leao che nelle scorse settimane ha fatto sapere in più occasioni di voler cambiare squadra in quanto ritiene chiuso il suo ciclo al Milan dopo sette anni.

MILAN, LEAO APRE AL TRASFERIMENTO IN TURCHIA

Il suo sogno, non è un mistero, sarebbe andare a giocare in Premier League o in Liga, ma al momento non sono arrivate offerte da questi due campionati e quindi il portoghese avrebbe aperto al possibile trasferimento in Turchia dove Fenerbahçe e Galatasaray sono molto interessate a lui. I giallorossi, che a differenza dai rivali cittadini (entambi i club sono di Istanbul) sono già certi di partecipare alla prossima Champions League, sono pronti a presentare presto una prima offerta per Leao che per accettare il passaggio in Turchia chiede però un ricco ingaggio.

MILAN, I NOMI PER IL DOPO-LEAO: PIACCIONO MASTANTUONO, DIAZ E NWANERI

Fino a quando non verrà definita la cessione del portoghese, il Milan non potrà affondare su nessun obiettivo per la trequarti. I rossoneri stanno intanto valutando diversi profili, tra cui anche Franco Mastantuono, giovane fantasista classe 2007 che il Real Madrid vuole cedere in prestito. Lui vorrebbe tornare al River Plate, ma i Blancos, che lo hanno escluso dai convocati per il test di oggi contro la Fiorentina, preferirebbero mandarlo a giocare in Italia, Spagna o Francia. Sull'argentino, oltre al Diavolo, ci sono anche i viola e la Roma. Il Milan sta valutando anche altri nomi come Ethan Nwaneri dell'Arsenal e Brahim Diaz del Real Madrid. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno visto che ha già giocato tre stagione al Milan in prestito.