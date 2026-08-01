Martedì i funerali di Baresi: la squadra potrebbe essere rappresentata dal capitano Maignan che rientrerà appositamente dalle vacanze

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Il Milan si trova in questi giorni in Australia per la torunée estiva. La scomparsa di Franco Baresi ha colpito tutti i giocatori, Ruben Amorim e il suo staff, ma nessuno di loro potrà essere presente martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali dell'ex Capitano rossonero. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra potrebbe essere rappresentata dal capitano Mike Maignan, che potrebbe rientrare appositamente dalle vacanze per partecipare alla funzione (il portiere francese è ancora in ferie dopo gli impegni al Mondiale con la Francia).

Questa la nota del Milan che ieri mattina ha annunciato la scomparsa di Franco Baresi: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".