Alessandro Costacurta ricorda un consiglio che gli dava sempre Franco Baresi in campo

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L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha raccontato quali insegnamenti gli ha lasciato Franco Baresi

Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessandro Costacurta ha raccontato quali insegnamenti gli ha lasciato Franco Baresi: "Non è stato tanto quello che diceva, perché parlava poco. Mi ha insegnato soprattutto l'atteggiamento da avere in campo. Ricordo un consiglio che mi dava sempre: un difensore non deve guardare soltanto l'attaccante, ma soprattutto chi può servirlo. È una lettura della situazione che mi ha insegnato lui. Non sono mai diventato bravo come Franco, perché uno come lui nasce una volta sola, però quella capacità di leggere il gioco che mi viene spesso riconosciuta l'ho imparata proprio grazie a lui. Credo che sia stato il suo insegnamento più importante".

L'ex difensore ha poi fatto un confronto tra i suoi due capitani che ha avuto in carriera, cioè Baresi e Paolo Maldini: "Due grandi capitani. Paolo ha avuto la fortuna di inserirsi in un gruppo che aveva già vinto tanto. Franco, invece, è stato il primo a insegnare a tutti noi quale fosse l'atteggiamento giusto per arrivare ai grandi traguardi. Non lasciava nulla al caso. La disciplina, il riposo, la cura del corpo, l'attenzione ai dettagli: era maniacale sotto questo punto di vista. Se il Milan ha vinto così tanto, anche se naturalmente ci sono stati tanti protagonisti, una parte enorme del merito va proprio alla leadership di Franco Baresi".



