Pavlovic rivela come sarà il nuovo Milan: "Linea difensiva alta, grande pressing e stare sempre nella metà campo avversaria"
Strahinja Pavlovic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel ritiro del Milan a Perth, ha raccontato come stanno andando i primi giorni di allenamento con il nuovo allenatore Ruben Amorim: "Finora sta andando tutto bene e stiamo lavorando nel modo giusto. Il mister è una persona positiva. Vedo tante idee e spero che nella prossima stagione riusciremo a fare ancora meglio della scorsa.
Come sarà il nuovo Milan? Non posso svelare tutte le nostre idee tattiche (sorride, ndr), ma ci sono molte cose diverse. Come avete visto nella prima amichevole, stiamo cercando di giocare con la linea difensiva alta e penso che questa sarà la differenza più grande. Credo che l’allenatore voglia che pressiamo molto di più e che stiamo sempre nella metà campo avversaria".
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