Seedorf: "L'arrivo di Leao in Turchia non sarebbe una cosa strana"

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Clarence Seedorf non vedrebbe come anomalo l'arrivo di Rafael Leao nel campionato turco

Al momento la Turchia rimane l'opzione più concreta sul tavolo per Rafael Leao. Il numero 10 del Milan rimane in uscita e nei prossimi giorni sarà cruciale capire come si evolverà la situazione. Sulle tracce del giocatore c'è sicuramente il Fenerbahce che ha incontrato a Milano anche il club rossonero nei giorni scorsi ma c'è anche il Galatasaray che ha dimostrato interesse pur senza muoversi in modo concreto. A parlare di questa situazione anche un grande ex milanista come Clarence Seedorf intervenuto a TRT Sport, emittente turca.

LEAO IN TURCHIA NON SAREBBE UNA COSA STRANA

Il commento dell'ex centrocampista rossonero e olandese Clarence Seedorf su un possibile approdo del milanista e portoghese Rafael Leao nel massimo campionato turco: "L'arrivo di Leão in Turchia non sarebbe una cosa strana. Il Galatasaray ha organizzato un grande trasferimento come Osimhen"