La UEFA accoglie con favore il dietrofront della FIFA sulla cessione a privati del Mondiale

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Il comunicato della UEFA dopo che la FIFA ha rinunciato a procedere con il progetto di cessione di vendere quote del Mondiale a investitori privati

La FIFA ha deciso, dopo le pressioni e le polemiche delle ultime ore, di rinunciare al progetto di vendere i diritti del Mondiale a investitori privati. Di conseguenza è arrivato il comunicato soddisfatto della UEFA in merito:

"L’UEFA accoglie con favore la decisione della FIFA di ritirare il piano volto a cedere a privati quote delle proprie competizioni, tra cui la Coppa del Mondo.

La proposta era stata respinta all’unanimità dalle associazioni nazionali dell’UEFA e da numerose altre federazioni e confederazioni di ogni dimensione in tutto il mondo, il cui compito è tutelare il calcio.

L’UEFA ringrazia tutti i tifosi, le leghe, i club, i giocatori, i singoli individui, le associazioni e le confederazioni che si sono opposti a questo disegno, insieme ai molti Primi Ministri, Capi di Stato e opinionisti che hanno dimostrato al Presidente della FIFA che il calcio non è in vendita.

Non possiamo continuare in questo modo, con manovre segrete e corsie preferenziali ad altissima velocità, architettate da individui senza volto e dal dubbio beneficio per questo sport. Dobbiamo individuare i responsabili e chiamarli a risponderne.

È giusto che, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, l’UEFA lavori con le sue associazioni e in stretta cooperazione con le altre confederazioni per riflettere su come sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta mai più. Questa verifica dovrà essere approfondita e radicale. Nessuna opzione deve essere esclusa. L’attuale leadership della FIFA non ha perso soltanto la fiducia dell’UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio.

Quando Gianni Infantino chiese la fiducia e i voti delle Associazioni Membre della FIFA per farsi eleggere Presidente nel 2016, dichiarò: "Ovviamente dobbiamo essere trasparenti. Lo sono stato negli ultimi 15 anni della mia vita all’UEFA. Dovrete essere parte attiva ogni giorno nella vita della FIFA", prima di dire agli stakeholder riuniti: "I soldi della FIFA sono i vostri soldi. Non sono i soldi del Presidente della FIFA. Sono i vostri soldi. Voi siete le associazioni nazionali e i soldi della FIFA devono servire per lo sviluppo del calcio e per nient’altro".

Su entrambe queste promesse, ha fallito. L’accordo opaco, squallido e di piccolo cabotaggio che ha orchestrato e cercato di imporre a forza era tutt’altro che trasparente.

E con riserve che superano i 5 miliardi di dollari, ha anche fallito nell’utilizzare i soldi delle associazioni a beneficio di questo sport.

L’UEFA inizierà immediatamente a lavorare con i partner e gli stakeholder di tutto il mondo e di tutto il movimento calcistico per proporre un nuovo metodo di distribuzione delle risorse attraverso l’attuale programma FIFA Forward.

Dobbiamo iniziare a utilizzare parte di quel denaro rimasto inutilizzato nel conto bancario della FIFA per dare la spinta decisiva di cui il calcio di base e l’intero movimento hanno bisogno in ciascuno dei 211 paesi della FIFA. Ma non abbiamo bisogno di vendere i gioielli di famiglia per finanziarlo.

Questa è una vittoria per tutto il calcio. Ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata ritirata. Il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato".