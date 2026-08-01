Panucci ricorda Baresi: "Sono devastato. Compagno più forte e persona eccezionale"

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Il ricordo di Christian Panucci per il Capitano Franco Baresi

Non finiscono le dichiarazioni, i ricordi, le lacrime per ricordare il Capitano Franco Baresi. E per molto tempo sarà così come è normale che sia quando ci lascia una figura umana di questo spessore. Direttamente da Perth, in Australia, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Christian Panucci che, come legend rossonera sta seguendo la tournée della squadra. Anche lui ha voluto condividere il suo ricordo su Franco Baresi con cui ha trascorso anni incredibili con la maglia del Milan.

PANUCCI RICORDA BARESI

Le parole commosse di Christian Panucci sul Capitano Franco Baresi: "Sono devastato. Oltre al più forte compagno di squadra che ho mai avuto, era anche e soprattutto una persona eccezionale. Ci sentivamo e ci scrivevamo spesso, ma non posso dimenticare quello che mi ha inviato il 12 aprile 2023, per il mio cinquantesimo compleanno. 'Caro Christian sono 50, ma hai lo spirito di un ventenne. Tanti auguri'. E poi c’è l’ultimo che gli ho inviato io e al quale non mi ha risposto perché stava già male"