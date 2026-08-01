MN - Allenamento a Perth, Ramos e Leao in gruppo come ieri

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Secondo allenamento in gruppo a Perth per i portoghese Gonçalo Ramos e Rafael Leao

Il Milan continua a lavorare dall'altra parte del mondo, in Australia a Perth, per preparare la prossima stagione. Anche oggi, nel pomeriggio australiano e nella mattinata italiana, la squadra è scesa in campo agli ordini del tecnico Ruben Amorim per una una sessione di allenamento: il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 5 agosto quando i rossoneri incontreranno l'Inter all'Optus Stadium in amichevole (ore 12 italiane, visibile su Sky Sport e DAZN).

MILAN, RAMOS E LEAO IN GRUPPO

L'allenamento di oggi è stato segnato dalle confermei due rientri importanti. Infatti, i due portoghesi Gonçalo Ramos e Rafael Leao si sono allenati per la seconda volta in gruppo dopo aver lavorato ieri per la prima volta con la squadra. Nei giorni scorsi, successivi al loro rientro dalle vacanze post Mondiale nordamericano, i due lusitani avevano svolto lavoro a parte per cercare di allinearsi dal punto di vista fisico rispetto ai compagni. È possibile che potremmo vederli in campo per qualche minuto già nella partita contro i nerazzurri.