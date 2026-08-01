MN - Roganovic analizza Kostic: "Bravo a calciare dalla distanza, trova sempre la porta"

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Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Milan Roganovic, nazionale montenegrino ed ex compagno di squadra di Kostic

Il Milan punta forte su Andrej Kostic e, dal Montenegro, c’è chi è convinto che i rossoneri abbiano messo le mani su un talento destinato a lasciare il segno nel calcio serbo ma sopratutto mondiale. Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Milan Roganovic, nazionale montenegrino ed ex compagno di squadra di Kostic al Partizan Belgrado, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il nuovo acquisto rossonero.

Ecco un estratto delle sue parole:

"Mi ricorda Harry Kane perché è un falso nove che ama abbassarsi per partecipare alla manovra e poi concludere verso la porta. È andato al Milan per crescere ulteriormente e dimostrare il suo valore. Sono convinto che farà molto bene. E' anche una scommessa. Il club non sa ancora se riuscirà a ripetere quanto fatto in Serbia, mentre per un giocatore proveniente dal campionato serbo non è mai semplice adattarsi subito a una Serie A così tattica. Ha un tiro straordinario dalla distanza ed è affamato di gol. Che sia dentro l’area o da fuori, cerca sempre la porta. Tira praticamente da ogni angolo del campo".