Pavlovic e la mancata qualificazione in Champions: "Fa ancora male, non ho mai rivisto l'ultima gara contro il Cagliari"

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Il difensore rossonero Strahinja Pavlovic ha commentato la mancata qualificazione in Champions del Milan nell'ultima stagione

Strahinja Pavlovic, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel ritiro del Milan a Perth, è tornato a parlare della scorsa stagione e della mancata qualificazione in Champions League dopo il ko casalingo contro il Cagliari: "A dire il vero non ho nemmeno rivisto quella partita. Di solito, dopo ogni gara, riguardo tutto il match o almeno i gol, ma a quel Milan-Cagliari non ho più pensato perché fa davvero troppo male. Persi troppi punti con le medio-piccole? Penso che sia stata soprattutto una questione mentale. Contro le medio-piccole non abbiamo giocato con la stessa mentalità che avevamo per esempio nei derby o nelle grandi sfide.

Nei match in cui eravamo favoriti, ci è mancata quella fame di conquistare i tre punti che abbiamo avuto invece nei big match. Non è possibile battere l’Inter, il Napoli e le altre squadre nelle prime cinque o sei posizioni della classifica e poi perdere contro avversarie con le quali sulla carta avremmo dovuto vincere. Per questo credo che sia stato soprattutto un problema di testa. Non vedo altre possibili spiegazioni".