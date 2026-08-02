Amorim oggi abbraccia Modric: c'è un compito da portare a termine con il Milan

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Il Milan ritrova Luka Modric a Perth: il croato riparte per la sua seconda stagione in rossonero

Ormai poco più di due mesi fa Luka Modric faceva letteralmente di tutto per fare in modo di essere in campo nelle ultime giornate di campionato con il Milan, cruciali per raggiungere quell'obiettivo Champions League che era il traguardo minimo. Dopo la frattura dello zigomo il fuoriclasse croato, con l'ultimo Mondiale della carriera all'orizzonte, ha voluto comunque gettare il cuore oltre l'ostacolo ed è effettivamente tornato in campo. Ciò non è bastato per la Champions e anche per questo oggi Modric torna al Milan con l'idea di portare a termine un compito lasciato a metà.

MODRIC, UN COMPITO DA PORTARE A TERMINE CON IL MILAN

Come ricorda Gazzetta dello Sport in queste ore, nel primo pomeriggio di Perth in Australia, dove si trova il Milan per la sua tournée estiva in preparazione della stagione, Luka Modric si unisce ai suoi compagni e fa partire ufficialmente il secondo anno con il club rossonero. Dopo la sconfitta con il Cagliari e quella ai Mondiali contro il Portogallo ai sedicesimi, sembrava che potessero esserci i presupposti per il ritiro: invece Modric a 41 anni sarà ancora a lottare in mezzo al campo. Il senso è quello di un lavoro lasciato a metà con il Milan, un compito da portare a termine. L'idea è quella di riuscire a vincere un trofeo e riportare il club in Champions League, dopo la bocca asciutta dell'anno scorso.

AMORIM CREDE IN MODRIC

Oggi con Luka Modric arriveranno anche i belgi Saelemaekers e De Winter. Senza nulla togliere a entrambi, a Perth il più atteso è il croato, sia dalla squadra che dai tifosi. Ma soprattutto da Ruben Amorim. Il tecnico portoghese fin dal suo insediamento ha dichiarato gli intenti chiari del MIlan e suoi di trattenere Modric. L'allenatore lusitano ha rincarato la dose anche dall'Australia, sottolineando come l'esperienza del numero 14 sarebbe stata cruciale per la crescita dei giovani rossoneri e del progetto. Sarà il perno del 3-4-2-1 di Amorim, in mezzo al campo a dettare i ritmi e dare il buon esempio, come ha fatto nella passata stagione.