Rivera ricorda Baresi: "Era un predestinato. Lui è nato al Milan e ci è rimasto per sempre"

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L'ex capitano rossonero Gianni Rivera ha speso belle parole per Franco Baresi, scomparso nelle scorse ore dopo una grave malattia

Gianni Rivera, ex capitano rossonero, ha speso belle parole alla Gazzetta dello Sport nei confronti di Franco Baresi, scomparso nella giornata di ieri: "Franco era un predestinato, quello che faceva in campo era semplice. Aveva il passo giusto, la corsa, la rapidità e la grinta. Ho detto che sarebbe diventato il libero del futuro. Franco è stato il più grande della sua epoca, un fuoriclasse, un leader di enorme spessore. Un vero capitano, lo chiameranno Franz. Un'ingiustizia che non abbia vinto il Pallone d'Oro? Credo di sì. Non conosco i criteri di allora, ma è stato il più grande difensore di sempre in Italia.

Franco è stato il cuore e l’anima. Lui è nato al Milan e ci è rimasto per sempre. Poteva andar via, lo avevano chiesto la Samp e la Juve. Ma lui è rimasto. È andato in Serie B, è diventato il capitano e la bandiera. La sua casa era Milanello, è stato il simbolo di molti Milan. Ha sofferto e pianto, ma non ha mai mollato. Poi ha vinto molto. I tifosi gli hanno voluto e gli vogliono bene. Hanno scritto che è stato il passato, il presente e il futuro. Spero che in futuro possano nascere giocatori e uomini come lui, con il suo carattere, la sua determinazione, l’affetto per ambiente, per la maglia. Sotto questo aspetto il nostro grandissimo Piscinin è stato unico".