Costacurta ricorda Baresi: "Rubava palla con quella veracità... La accompagnava nella metà campo avversaria in un modo quasi animalesco"

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Parole di grande stima di Billy Costacurta per il compianto Franco Baresi

La scomparsa di Franco Baresi è un'occasione per ricordare la grandezza di un uomo e di un giocatore che ha fatto la storia del Milan e dello sport italiano. Ex compagni ed avversari hanno solo parole di infinita stima per il leggendario capitano rossonero, che ci ha lasciato all'età di 66 anni. Alessandro Costacurta, nel suo intervento a Sky, ne dà l'immagine di un calciatore unico:

COSTACURTA RICORDA BARESI

“Era un giocatore moderno 40 anni, era molto bravo nella fase di impostazione. Era glaciale, concentrato, incredibilmente forte nella fase difensiva. Secondo me dietro Paolo Maldini è stato il giocatore più forte come difensore. Rubava palla con quella veracità, accompagnava la palla nella metà campo avversaria in un modo quasi animalesco. Era impressionante come riuscisse a coinvolgere la squadra in questa sua cavalcata verso il campo avversario. Secondo me il suo sport preferito era cercare di conquistare gli stadi avversari ricevendo applausi. Ed è stato un messaggio che noi abbiamo recepito”