Milan, la rosa va sfoltita per sbloccare il mercato. Amorim vuole i suoi rinforzi

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Il calciomercato del Milan è fermo: serve sfoltire la rosa anche per le liste e dare ad Amorim i rinforzi che richiede

In questa sessione estiva di calciomercato sono stati tre gli acquisti del Milan per la prima squadra, di cui uno di chiara prospettiva come Sankhoun Diawara. Per gli altri due invece si è investito parecchio e si sono andati a ricoprire due ruoli che erano fondamentali: in attacco è arrivato Gonçalo Ramos e in difesa Mario Gila. Sono stati colpi importanti, non può essere negato, ma poi? Adesso il club rossonero deve sbloccare questa fase di stallo e può farlo solo con le cessioni.

MILAN, LA ROSA VA SFOLTITA

Sin da quando è terminata la scorsa stagione si è parlato di come la lista dei partenti in casa Milan sia molto lunga. Ed è per questo che va sfoltita tra giocatori in scadenza o altri che non sono contemplati nei progetti di mister Ruben Amorim, come riferisce il Corriere dello Sport. In uscita c'è Fikayo Tomori che è seguito da diversi club in Inghilterra ma che piace ancora alla Juventus, oggi guidata sul mercato da Massara; con le valigie in mano c'è anche Ruben Loftus-Cheek, in scadenza come il suo connazionale che potrebbe rientrare in Premier; anche Pervis Estupinan potrebbe tornare in Inghilterra con l'Aston Villa che rimane sulle sue tracce. E poi ancora: Ricci, Gimenez e ovviamente Rafa Leao, da cui probabilmente dipenderà il resto del mercato soprattutto se Cardinale risucirà a incassare davvero quanto chiede.

AMORIM VUOLE I SUOI RINFORZI

Una volta che il Milan si sarà liberato di diversi esuberi, incamerando anche un buon gruzzolo dal punto di vista economico, potrà a quel punto tornare sul mercato. La rosa va completata e all'inizio del campionato mancano tre settimane estate. Il ruolo su cui il club rossonero si sta particolarmente concentrando è quello del trequartista agile e che si muove tra le linee. Sfumati Alajbegovic e Karetsas, vi sono altri colpi in canna: Nwaneri dell'Arsenal, Soulè della Roma oppure un suggestivo ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid ma che sembra possiblile forse solo ad agosto. Fondamentale che si ascolti il tecnico e si vadano a ricoprire le sue esigenze.