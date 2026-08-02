Il no di Leao spinge il Fenerbahce altrove: trovato l'accordo con Ismaila Sarr

Il no di Leao spinge il Fenerbahce altrove: trovato l'accordo con Ismaila SarrMilanNews.it
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Oggi alle 17:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Dopo il no ricevuto da Leao negli scorsi giorni, il Fenerbahce ha deciso di affondare il colpo su Ismaila Sarr del Crystal Palace

Rafael Leao continua a tirare la corda con il Fenerbahce, non ritenendo convincente né il progetto tecnico né tanto meno la proposta economica che il club turco gli avrebbe presentato negli scorsi giorni. Dopo il no dell'attaccante del Milan, dunque, la società di Istanbul ha accelerato per un altro nome in lista, quello di Ismaila Sarr, ottendendo sin da subito il gradimento del giocatore senegalese. 

Adesso resta da trovare l'accordo economico con il Crystal Palace, ma le cifre dell'operazione dovrebbero essere più contenute rispetto a quelle di Rafael Leao, rendendola così ben più fattibile rispetto a quella con il Milan per il portoghese. A riportarlo sono i colleghi di TMW.