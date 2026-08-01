Ordine: "È evidente che Leao voglia lasciare il Milan, ma o in Turchia gli fanno un contratto da nababbo o nisba"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan: "Affare Leao: è evidente che vuole togliere le tende da Milano e da Milanello. È altrettanto evidente che non gradendo la destinazione turca o gli fanno un contratto da nababbo oppure nisba".

LE ULTIME SU LEAO IN TURCHIA

Nelle ultime settimane, complica il blitz a Milano della sua dirigenza, si parla molto dell'interesse del Fenerbahçe per Rafael Leao, il quale è in uscita dal Milan, ma al momento la situazione, come raccontato da Milannews.it, è piuttosto ingarbugliata (clicca qui per leggere il nostro punto sul portoghese). Ma in Turchia c'è un altro club che sta iniziando a valutare concretamente l'acquisto dell'ex Lille, vale a dire il Galatasaray.

Lo scrive Fanatik che spiega che la dirigenza giallorossa starebbe pensando di presentare una prima offerta per un prestito con obbligo di riscatto. Difficile che il Milan possa accettare questa formula perchè nelle sue intenzioni c'è di cedere Leao a titolo definitivo. A breve dovrebbero comunque esseri i primi contatti tra le due società per parlare dell'attaccante portoghese che nelle scorse settimane ha maniestato più volte la volontà di cambiare squadra dopo sette anni.