Dalla Turchia sicuri: presto il Fenerbahce farà una nuova offerta per Leao
Rafa Leao è arrivato nel ritiro australiano del Milan a Perth e ha ripreso a lavorare con la squadra sotto gli ordini e le indicazioni del nuovo mister Ruben Amorim. Mentre Gabbia e Pavlovic, intervistati in questi giorni, si augurano che Rafa possa rimanere il suo futuro, al momento, rimane comunque lontano da Milano.
LEAO, PRESTO UNA NUOVA OFFERTA DEL FENERBAHCE
È importante però capire dove, visto che non sono ancora arrivate offerte in grado di soddisfare Cardinale: il manager statunitense si sta occupando in prima persona dell'affaire Leao, chiedendo alle pretendenti una cifra fissa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Niente formule strane, niente pagherò, niente bonus ingombranti. Dalla Turchia sono sicuri e in queste ore parlano di una nuova offensiva del Fenerbahce: il club turco nelle prossime ore arriverà a Casa Milan con un'offerta da 45-47 milioni di euro, bonus compresi. Sarà abbastanza? Difficile, ma i turchi stanno facendo di tutto per arrivare al portoghese. C'è chi dice anche che questa potrebbe essere l'offerta finale del club turco, ma a questo punto è facile capire che siamo entrati nel gioco delle parti.
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