Pellegatti: "La situazione del mercato è chiara: senza i soldi di Leao non si va da nessuna parte"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla cessione di Rafa Leao, che piace al Fenerbahce.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla cessione di Rafa Leao, che piace al Fenerbahce: "C'è la voce dall'Inghilterra che se il Fenerbahce non riesce a raggiungere, o cambia obiettivo, o lo considera il prezzo di Leao troppo elevato, potrebbe andare da Ismaila Sarr, giocatore del Crystal Palace. Attenzione a questo coup de theatre perché se i turchi andassero su Ismail Sarr per il Milan sarebbero veramente grossi i problemi. Insomma la situazione è chiara, senza i soldi di Leao non si va da nessuna parte. E adesso ci si è messo anche questo Ismail Sarr".

Primo allenamento a Perth per Leao

Rafael Leao e Goncalo Ramos hanno effettuato oggi, sul campo di allenamento "Sam Kerr" di Perth, in Australia, una seduta di lavoro individuale all'indomani del loro arrivo nella tournée rossonera. Mario Gila ha svolto ancora una seduta di allenamento personalizzata. Lo apprende la redazione di MilanNews.it. Al momento, comunque, non ci sono offerte scritte ufficiali né per il Milan né per il giocatore, "il cui entourage è al lavoro per favorire una buona riuscita dell’accordo, specialmente tra i club", con il Fenerbahce che è decisamente il club più interessato al portoghese. Il Milan, tramite Cardinale, chiede circa 60 milioni di euro trattabili per lasciarlo partire.