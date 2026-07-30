Lo United guarda in Italia per un colpo sugli esterni, ma preferisce Conceiçao a Leao

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Stando a quanto riferisce TMW, Rafa Leao è stato proposto nelle scorse ore anche al Manchester United. Al momento il portoghese non ha proposte importanti sul tavolo, complici anche le richieste del Milan da circa 60 milioni di euro. I Red Devils però sembrano preferire un suo connazionale.

Ad Old Trafford guardano con molto interesse a Francisco Conceiçao della Juventus. Il figlio di Sergio è stato riscattato l'anno scorso dalla Vecchia Signore, e ora potrebbe portare una discreta plusvalenza. I bianconeri non vorrebbero venderlo, ma è anche vero che se non dovessero arrivare offerte concrete per gli altri esuberi allora prenderebbero in considerazione le proposte per il portoghese. Lo United guarda in Italia per un colpo sugli esterni, ma al momento tra Leao e Conceiçao sembra preferire il giocatore della Juventus.