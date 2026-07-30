Nei prossimi giorni novità? Leao è stato offerto ad alcuni club della Premier e della Liga

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Rafael Leao è nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce che stanno dando vita a un vero e proprio derby turco. Ma non solo...

La situazione Rafael Leao resta abbastanza bloccata. Il portoghese - scrive La Gazzetta dello Sport - "è nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce che stanno dando vita a un vero e proprio derby turco; in più (magari) nei prossimi giorni potrebbe venir fuori un’altra proposta visto che Rafa è stato offerto anche ad alcuni club della Premier e della Liga. Al momento, né il Galatasaray né il Fenerbahce si sono avvicinati alla valutazione fatta da Cardinale, ovvero 50-60 milioni. Per questo il Milan è in posizione di attesa".

La richiesta di Cardinale per Leao

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso in uno spazio di mercato su PursulaBet sul futuro di Rafael Leao: "Le trattative restano aperte anche dopo la visita della dirigenza del Fenerbahce a Milano: i turchi vogliono acquistare Rafael Leao. Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha detto in maniera chiara durante l'incontro che non c'è possibilità di accettare un prestito con diritto di riscatto, ma che l'unica opzione per concludere positivamente la trattativa è con una cessione a titolo definitivo per almeno 50 milioni di euro. Leao lascerà il Milan in estate e il Milan vuole cedere Leao. Il Fenerbahce rimane interessato, ma sul portoghese è interessato anche il Galatasaray; al momento non risultano interessamenti né dalla Premier League né dalla Liga".