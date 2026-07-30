Ramazzotti: "Amorim stima Soulé: le sue caratteristiche, in entrambe le fasi, sono ritenute adatte al suo progetto di calcio"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'interesse del Milan per Matias Soulé della Roma.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'interesse del Milan per Matias Soulé della Roma: "L’argentino è in uscita dalla Roma che lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, cifra che un paio di club sauditi (Al Ahli e Al Ittihad) erano pronti a mettere sul tavolo un mese fa, quando però l’ex Juventus ha stoppato il trasferimento spiegando che non era interessato a trasferirsi nella Saudi Pro League. Nel frattempo, la Roma ha chiuso il rinnovo di Dybala e l’acquisto di Castro, così per Soulé lo spazio in giallorosso si è ulteriormente ristretto. Il giocatore ha così deciso di valutare situazioni alternative ed è alla ricerca di una sistemazione a lui gradita. Il Milan lo sarebbe di sicuro. Il club dei Friedkin punta a monetizzare la sua partenza e, considerato che lo aveva pagato 26 milioni più 4 di bonus, vorrebbe fare una plusvalenza.

La società rossonera considera l’argentino un’opzione interessante (anche se a cifre più basse rispetto alle richieste della Roma) e il suo profilo è uno di quelli tenuti in considerazione per rinforzare il ruolo di sottopunta nel 3-4-2-1. Amorim lo stima e le sue caratteristiche, in entrambe le fasi, sono ritenute adatte al progetto di calcio che il tecnico ha in mente".