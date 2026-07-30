Letizia: "Quei due ragazzi piacevano eccome al Milan e sono stati fatti andare altrove. In favore di chi?"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso su Sportitalia sui due obiettivi del Milan, Alajbegovic e Karetsas, sfumati.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia sui due obiettivi del Milan, Alajbegovic e Karetsas, sfumati: "Aspettavamo Karetsas, ma è andato al Borussia Dortmund. Speravamo in Alajbegovic, lo ha preso la Juve. Prima di far partire lo psicodramma, una specifica: i giudizi vanno dati dopo, quando sapremo chi arriverà al Milan. Solo allora il quadro sarà completo e potremo analizzare con onestà il tutto. Oggi non possiamo non prendere atto del fatto che quei due ragazzi piacevano eccome al Milan e sono stati fatti andare altrove. In favore di chi? Lo scopriremo, e farà tutta la differenza del mondo".

Calciomercato Juve: preso Alajbegovic

TMW riporta quanto segue su Alajbegovic alla Juventus: "Ieri pomeriggio la dirigenza bianconera ha trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen anche per Kerim Alajbegovic, riuscendo a battere una concorrenza molto agguerrita composta da Chelsea e Atalanta. A questo punto manca soltanto l’ultimo via libera da parte del padre del giocatore, passaggio considerato ormai decisivo prima della definizione dell’operazione. Una volta ottenuto anche questo assenso, il talento bosniaco potrà partire alla volta di Torino per iniziare la sua nuova avventura. La Juventus verserà 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Un investimento importante che conferma la volontà del club di costruire una squadra competitiva non solo nell’immediato, ma anche in prospettiva. Dopo la chiusura di queste due operazioni, il mercato bianconero potrebbe comunque non essere finito, con la dirigenza pronta a cogliere eventuali nuove opportunità prima della chiusura della sessione estiva".