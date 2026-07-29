Pellegatti preoccupato: "Il Fenerbahce potrebbe virare su Sarr, senza i soldi di Leao non si va da nessuna parte"
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Pellegatti svela un'indiscrezione sul caso leao-Fenerbahce.
Nel suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha riporttao una voce dall' Inghilterra in merito ad un possibile cambio di obiettivo da parte del Fenerbahce. Queste le sue parole.
"C'è la voce dall'Inghilterra che se il Fenerbahce non riesce a raggiungere, o cambia obiettivo, o lo considera il prezzo di Leao troppo elevato, potrebbe andare da Ismaila Sarr, giocatore del Crystal Palace. Attenzione a questo coup de theatre perché se i turchi andassero su Ismail Sarr per il Milan sarebbero veramente grossi i problemi. Insomma la situazione è chiara, senza i soldi di Leao non si va da nessuna parte. E adesso ci si è messo anche questo Ismail Sarr"
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Pellegatti preoccupato: "Il Fenerbahce potrebbe virare su Sarr, senza i soldi di Leao non si va da nessuna parte"
Io e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercatodi Carlo Pellegatti
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