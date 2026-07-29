Gozzini annuncia: "Chukwueze resterà al Milan perché considerato funzionale al nuovo disegno tattico"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sugli esterni del Milan di Amorim.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sugli esterni del Milan di Ruben Amorim: "Sarà in ogni caso un Milan fantasia, in cui i due trequartisti avranno modo di scambiarsi spazi, posizioni, palla e idee. Sulle fasce, magari più arretrati, potranno portare altra corsa e imprevedibilità anche Saelemaekers e Chukwueze. Sono altre due novità annunciate: Chukwu, di rientro dal prestito londinese al Fulham, resterà rossonero non per mancanza di proposte alternative ma perché è considerato funzionale nel nuovo disegno tattico del Milan. Nei primi allenamenti è stato provato esterno destro di centrocampo, un corridore a tutta fascia. Tecnica e resistenza fanno parte del repertorio, così come altro: "È bravo nell’uno contro uno", sempre Amorim. E la superiorità numerica sarà fondamentale.

I cross utili anche se non arriveranno dal fondo, se in area c’è un ariete di quasi un metro e 85. Stesso discorso vale per Alexis Saelemaekers, partendo dalla fascia opposta ma adattabile in entrambe le corsie. "A sinistra però può essere ancora più pericoloso", spiegava il tecnico, che dunque pensa all’ennesima novità: il trasloco da destra alla zona mancina per Alexis".