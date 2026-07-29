Bianchin: "Ecco com'è andato il meeting tra il Milan e Fenerbahce per Leao"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese: "Il Milan e il Fenerbahçe si sono incontrati ieri mattina per parlare di Rafa Leao. Come è stato il meeting? Interlocutorio, diciamo. L’incontro a Milano è stato con Cihan Kamer, emissario del Fener arrivato ieri dalla Turchia, ed è servito per capire a quali condizioni Leao si potrebbe trasferire a Istanbul. Il Milan chiede una somma vicina ai 50 milioni, il Fenerbahçe non ha fatto offerte e attende. Che cosa? La Champions League, intanto. Questa sera il Fener giocherà contro il Gornik Zabrze nel ritorno del secondo turno preliminare, dopo aver vinto 1-0 l’andata in Turchia. Seguiranno l’eventuale terzo turno preliminare contro (al 90%) lo Sturm Graz e l’eventuale playoff. Naturalmente, una qualificazione porterebbe denaro e ambizioni rafforzate sul mercato.

La partita a questo punto è aperta. Per prendere Leao ragionevolmente servono 40 milioni, più una proposta di ingaggio simile ai 10 milioni più bonus a stagione che il Galatasaray si è detto pronto a offrire già qualche settimana fa. E proprio il Galatasaray può tornare protagonista, con tempi medio-lunghi. Il Gala non pianifica di chiudere l’operazione subito e potrebbe ragionevolmente trovare un accordo nella seconda parte di agosto. Un prestito con obbligo di riscatto non è da escludere, come non è da escludere l’ingresso di altri club interessati nella partita".