Il Fenerbahce avanza nelle qualificazioni Champions: boost per la trattativa Leao?
Il Fenerbahce, che in questi giorni è sempre presente nell'attualità rossonera per la trattativa che riguarda Rafa Leao, ha superato il secondo turno di qualificazione di Champions League battendo il Gornik Zabrze nella doppia sfida. 1-0 in casa all'andata, 1-1 questa sera in Polonia: i turchi passano e avanzano al terzo turno, dove affronteranno lo Sturm Graz il 4 agosto.
Può avere risvolti importanti sull'affare Leao? Dipende. Anche perché il turno finale si giocherà a fine agosto: solo allora il Fenerbahce avrà la sicurezza, o meno, di partecipare alla prossima Champions League. Nel frattempo il Milan è stato chiaro: affare a titolo definitivo e cifra che non deve essere inferiore ai 50 milioni di euro. I turchi si spingeranno a tanto? Oppure a Casa Milan dovranno rivedere al ribasso le proprie valutazioni? Difficile dirlo. Intanto Leao è arrivato in ritiro a Perth e si è unito al resto della squadra.
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