Calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: "Chiesto Nwaneri all'Arsenal: le ultime"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano su un nuovo nome per l'attacco del Milan.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano su un nuovo nome per l'attacco del Milan: "Parlerei di un nome in esclusiva. È un nome nuovo: Etham Nwaneri. Trequartista classe 2007 dell'Arsenal, calciatore molto molto interessante e dalle grandi qualità tecniche: è quel tipo di calciatore che interessa al Milan. Ci sono stati dei contatti, il Milan sta facendo dei sondaggi per capire la situazione Nwaneri. C'è da dire che la concorrenza è spietata, perché su di lui c'è il Lipsia in Bundesliga e ci sono Everton e Fulham in Premier League. L'Arsenal sarebbe disponibile a lasciarlo partire, non è incedibile, ma vorrebbe cederlo a titolo definitivo senza perdere il controllo totale sul giocatore".

Calciomercato Milan: chi è Nwaneri

Ethan Nwaneri è solo l'ennesimo calciatore giovane lanciato dall'Arsenal negli ultimi; addirittura, prima dell'avvento di Max Dowman, era il più piccolo calciatore ad aver esordito e segnato con i Gunners. Con l'arrivo dei grandi attaccanti nell'ultimo anno e mezzo, però, l'inglese classe 2007 ha trovato poco spazio a Londra, tanto da spostarsi da gennaio a giugno in prestito al Marsiglia; Mikel Arteta ne aveva parlato così ad inizio febbraio: “Per il club e per Ethan la scelta corretta era fargli vivere un ambiente diverso, dargli minuti e responsabilità, preparandolo a tornare qui più pronto”. L'esperienza in Ligue1, però, non è stata indimenticabile: solo undici presenze, due gol segnati e un assist in 422 minuti totali.