Moretto: "Il Real Madrid ha scaricato Mastantuono, ma vuole cederlo solo in Europa. Due italiane su di lui"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla situazione Mastantuono.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla situazione Mastantuono: "Franco Mastantuono sta vivendo una fase di carriera e di vita particolare, sottotono a livello sportivo. Il Real Madrid lo ha scaricato, gli ha aperto le porte per un prestito, perché vuole che l'argentino giochi, inserendosi maggiormenti nei meccanismi del calcio europeo. Mastantuono sta spingendo tantissimo per tornare al River Plate e il club argentino ha contattato il Real per capire la situazione: i Blancos non aprono ad una soluzione che non sia europea, vogliono che giochi in Europa. Tra i vari club interessati, ci sono anche due club italiani molto attenti su Mastantuono: Fiorentina e Roma".

Secondo La Gazzetta, su Mastantuono c'è anche il Milan

La Gazzetta dello Sport ha aperto la pagina di Milan nell'edizione odierna con l'interesse concreto per Matias Soulé della Roma. L'alternativa all'argentino sarebbe, sempre secondo la Rosea, un suo connazionale. Si tratta di Franco Mastantuono, "genietto diciottenne che il Real Madrid ha deciso, su input di José Mourinho, di cedere in prestito proprio in questi giorni, dopo una prima annata in cui ha giocato a spizzichi e bocconi in Spagna. Il Milan segue la stellina argentina dai tempi in cui incantava al River Plate e il suo nome potrebbe tornare oggi d’attualità, perché l’Italia è la destinazione preferita dallo stesso Mastantuono in caso di temporaneo addio a Madrid".