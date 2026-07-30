Dalla Spagna un'altra conferma: anche il Milan su Mastanuono del Real
Anche AS riporta che il futuro prossimo di Franco Mastantuono potrebbe essere lontano da Madrid, almeno per la prossima stagione: i Blancos stanno cercando di cederlo in prestito secco, con l'obiettivo di fargli fare esperienza e far continuare così il suo percorso di crescita. Per il club merengue il potenziale dell'argentino è altissimo, ed è per questo che non accetteranno trasferimenti a titolo definitivo.
Secondo il giornale spagnolo ci sarebbero già una dozzina di proposte sul tavolo, tra cui diversi club italiani. Il Como aveva pensato a Mastantuono se fosse andato via Paz, ma non è più questo il caso. Sull'argentino ci sono la Fiorentina, la Roma (se partisse Soulé) e anche il Milan di Amorim, che in passato ha già concluso un'operazione simile quando ha preso in prestito Brahim Diaz.
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