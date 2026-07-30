Dalla Spagna un'altra conferma: anche il Milan su Mastanuono del Real

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AS, dalla Spagna, mette anche il Milan nella lista delle pretendenti per Marco Mastantuono, classe 2007 in uscita dal Real Madrid

Anche AS riporta che il futuro prossimo di Franco Mastantuono potrebbe essere lontano da Madrid, almeno per la prossima stagione: i Blancos stanno cercando di cederlo in prestito secco, con l'obiettivo di fargli fare esperienza e far continuare così il suo percorso di crescita. Per il club merengue il potenziale dell'argentino è altissimo, ed è per questo che non accetteranno trasferimenti a titolo definitivo.

Secondo il giornale spagnolo ci sarebbero già una dozzina di proposte sul tavolo, tra cui diversi club italiani. Il Como aveva pensato a Mastantuono se fosse andato via Paz, ma non è più questo il caso. Sull'argentino ci sono la Fiorentina, la Roma (se partisse Soulé) e anche il Milan di Amorim, che in passato ha già concluso un'operazione simile quando ha preso in prestito Brahim Diaz.