Calciomercato Pellegatti su Nwaneri: "L'Arsenal chiede 35-40 milioni e vuole inserire una recompra da 55-60"

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Il Milan ha chiesto informazioni per Nwaneri, l'Arsenal punta a cederlo a titolo definitivo inserendo una recompra da attivare fra due anni

Nella mattinata è uscito un nome nuovo per la trequarti rossonera: Ethan Nwaneri (qui il nostro focus). Il talentuoso classe 2007 potrebbe lasciare l'Arsenal e i rossoneri hanno avuto un contatto diretto sia con i Gunners che con l'agente dell'inglese. Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, fa chiarezza sulle richieste dell'Arsenal per il giocatore inglese. Queste le sue dichiarazioni.

MILAN SU NWANERI, LA RICHIESTA DELL'ARSENAL

“Ethan Nwaneri è un giocatore dell’Arsenal 2007. Viene ritenuto uno dei trequartisti più talentuosi oggi in Europa. Nella scorsa stagione non aveva tanto spazio all’Arsenal ed è stato prestato - su richiesta di De Zerbi - al Marsiglia. Caso vuole che appena sia arrivato in Francia De Zerbi se ne sia andato, e quindi il giocatore si è ritrovato spiazzato: sono stati sei mesi non fruttiferi per la sua crescita. Adesso qual è la situazione? L’Arsenal ad oggi deve ancora decidere se mandarlo in qualche altra squadra o come gestire il futuro di questo giocatore. Ma l’Arsenal vorrebbe, e sta già parlando in questo senso - i colloqui ci sono stati e sono in stato avanzato - con il Lipsia. Il Lipsia accetterebbe quello che l’Arsenal vorrebbe: 35-40 milioni. Lasciarlo lì (al Lipsia, ndr) un anno, magari un altro anno, e poi ricomprarlo a 55-60 milioni.

Questo è quello che è successo un po’ con Brahim Diaz, che aveva la recompra dopo due anni e il Real Madrid poi l’ha ripreso. La stessa cosa vorrebbe fare l’Arsenal. Portare a casa 35-40 milioni, fra due anni riprenderlo 55-60 milioni. Come si pone il Milan in questa situazione? Gordon Stipic, l’agente di Calhanoglu, è anche l’agente di Nwaneri. Contatti col Milan ci sono stati. Il Milan non lo vuole in prestito secco ed è d’accordo con l’Arsenal. Bisogna vedere se il Milan è disposto ad accettare la richiesta dell’Arsenal: pagarlo 35-40, con la recompra fissata tra due anni, fissata a 55-60. Il Milan ha avuto qualche contatto con l’Arsenal e deve capire se in questa situazione deve capire se affondare il colpo o no. Però mentre Mastantuono potrebbe venire in prestito, magari con una formula particolare, se l’Arsenl insiste con questi 35-40 è chiaro che il Milan debba attendere la cessione di Leao”.