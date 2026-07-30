Caso Leao, Sabuncuoğlu: "Non avrebbe problemi ad accettare il Fenerbahçe"

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Il futuro di Rafa Leao è il tema principale dell'estate rossonera. Purtroppo la sua situazione tiene banco anche per quanto riguarda il mercato in uscita del Milan: se Rafa non esce, gli slot per i nuovi acquisti sono ancora bloccati.

Così, in merito al tanto chiacchierato futuro di Rafa Leao, il noto reporter turco Yağız Sabuncuoğlu si è esposto così ai media locali: "Cihan Kamer ha incontrato i rappresentanti del Milan durante la sua visita a Milano, ma non ha captato segnali positivi da parte dei rossoneri per la cessione di Leao. Il Fenerbahçe è ancora convinto di voler finalizzare il trasferimento di Rafael per 40 milioni di euro o anche meno, e l'offerta verbale era così, ma il Milan ha dichiarato durante l'incontro di non essere disposto ad accettarla. Da quello che risulta, Leao non avrebbe problemi a venire in Turchia. Sarà il Milan a decidere in quale squadra giocherà".