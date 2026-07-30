Futuro Leao, dall'Inghilterra sono sicuri: "E' stato proposto al Manchester United"

Futuro Leao, dall'Inghilterra sono sicuri: "E' stato proposto al Manchester United"MilanNews.it
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Oggi alle 21:22Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi
Dall'Inghilterra il giornalista Ben Jacobs racconta degli ultimi aggiornamenti in merito al futuro del numeri dieci portoghese

Il futuro di Rafa Leao è il tema principale dell'estate rossonera. Purtroppo la sua situazione tiene banco anche per quanto riguarda il mercato in uscita del Milan: se Rafa non esce, gli slot per i nuovi acquisti sono ancora bloccati. Così, dall'Inghilterra il giornalista Ben Jacobs racconta degli ultimi aggiornamenti in merito al futuro del numeri dieci portoghese:

LEAO-MILAN, NUOVE VOCI DALL'INGHILTERRA

Secondo quando riportato da Talk Sports e give me sport, gli agenti di Rafa Leao avrebbero proposto il giocatore al Manchester United e ad altri club di Premier League. Una destinazione che piacerebbe molto al portoghese, che ad oggi non apre al trasferimento in Turchia