Pellegatti: "Soulé? Adesso per qualsiasi giocatore la base è 30-35 milioni"
Il Milan è in attesa di cedere Leao prima di affondare il colpo sulla trequarti. Negli ultimi giorni è stato proposto ai rossoneri anche Matias Soulé della Roma, con i giallorossi che sono alla ricerca di un altro tipo di profilo per l'attacco. Carlo Pellegatti parla così dell'argentino e della richiesta economica del club allenato da Gasperini.
SOULÉ PROPOSTO AL MILAN, IL PREZZO CHE FA LA ROMA
“C’è sempre questa vaga voce che riguarda Soulé. È vero che è stato proposto al Milan, ma la Roma vorrebbe 30-35 milioni. Se avete notato prima ogni trattativa aveva una base da 10 milioni. Poi è passata a 20 come prezzo base d’asta. Adesso per qualsiasi giocatore la base è 30-35. Che abbia giocato bene, che non abbia giocato, la base è sempre 30-35. Anche la Roma per Soulé vorrebbe 30-35, per poi reinvestirli sul mercato alla ricerca di un giocatore di fascia”.
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