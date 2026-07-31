Mercato Milan: idea Mastantuono con una formula alla Nico Paz? Le ultime
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Il Milan, su richiesta di Amorim, ha chiesto un rinforzo mancino sulla trequarti e un nome che piace è quello di Mastantuono del Real Madrid
Ruben Amorim ha chiesto un riforzo per la trequarti dove vuole un giocatore mancino in grado di dare qualità e fantasia all'attacco del suo Milan. Dopo che è sfumato Karetsas, ora i rossoneri si stanno guardando intorno e un nome che potrebbe fare a caso del Diavolo è quello di Franco Mastantuono, talento classe 2007 del Real Madrid.
A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il club di via Aldo Rossi sarebbe interessato al fantasista argentino con una formula alla Nico Paz, dunque un prestito con diritto di riscatto e un controriscatto più alto a favore degli spagnoli che così manterrebbero il controllo sul talento diciottenne. Il problema è che ad oggi gli spagnoli aprono solo alla cessione in prestito secco.
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