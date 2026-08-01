Pellegatti: "Se avete notato, che abbia giocato o no, ora per qualsiasi calciatore il prezzo base è 30-35 milioni"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul possibile prezzo di Matias Soulé, attaccante che piace al Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul possibile prezzo di Matias Soulé, attaccante che piace al Milan: “C’è sempre questa vaga voce che riguarda Soulé. È vero che è stato proposto al Milan, ma la Roma vorrebbe 30-35 milioni. Se avete notato prima ogni trattativa aveva una base da 10 milioni. Poi è passata a 20 come prezzo base d’asta. Adesso per qualsiasi giocatore la base è 30-35. Che abbia giocato bene, che non abbia giocato, la base è sempre 30-35. Anche la Roma per Soulé vorrebbe 30-35, per poi reinvestirli sul mercato alla ricerca di un giocatore di fascia”.

Cosa dice Moretto su Soulé al Milan

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sulla situazione Soulé-Milan: "Non ci sono aggiornamenti grossi. Ribadisco la notizia di qualche giorno fa: ci sono stati e ci sono degli intermediari che hanno proposto Soulé al Milan. Questo profilo è stato ricevuto dai rossoneri ed è in corso di valutazione: è un nome valido sul tavolo dei rossoneri. Ci sono stati dei dialoghi diretti e indiretti. Il Milan sta cercando quel tipo di calciatore".