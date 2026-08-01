Passerini: "Non saranno spesi 300 milioni senza cessioni: anche su quelle si valuterà la dirigenza"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla possibilità che Rafael Leao possa clamorosamente restare al Milan: "Su Leao serve un piano B. E non intendo dire che serva un sostituto, ma serve un piano B per il suo futuro nel Milan. Sappiamo quali siano i fatti: il Milan chiede 50-60 milioni di euro per venderlo e per ora si sono fatti avanti solo i due club turchi, dove Rafa ha fatto intendere - per ora - di non voler andare; tra l'altro, sia Fenerbahce che Galatasaray non vogliono accontentare il Milan né per prezzo né per formula.

Intanto, Leao è in ritiro della squadra. Il Milan deve ragionare ora con intelligenza, perché la possibilità che Rafa resti al Milan esiste, compresi i suoi 6 milioni annui di stipendio. Certo, il mercato è ancora lungo e la situazione si può ancora sbloccare, anche perché è grazie alla cessione del portoghese che il calciomercato rossonero potrà andare avanti: non saranno spesi 300 milioni senza cessioni, dopo i 100 milioni di euro spesi per Goncalo Ramos e Gila. Quindi, Leao potrebbe restare al Milan ed è una ipotesi che, ogni giorno che passa, aumenta di qualche punto percentuale. Il Milan non può svenderlo e Leao, al momento, non vuole andare in Turchia. Il lavoro della società e della dirigenza verrà pesato anche su questo".