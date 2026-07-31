Dalla Turchia: a breve primi contatti tra Galatasaray e Milan per Leao. La prima offerta sarà un prestito con obbligo di riscatto

Dalla Turchia: a breve primi contatti tra Galatasaray e Milan per Leao. La prima offerta sarà un prestito con obbligo di riscattoMilanNews.it
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Oggi alle 15:40Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Dalla Turchia riferiscono che, oltre al Fenerbahçe, anche il Galatasaray sta pensando seriamente di provare a prendere Rafael Leao

Nelle ultime settimane, complica il blitz a Milano della sua dirigenza, si parla molto dell'interesse del Fenerbahçe per Rafael Leao, il quale è in uscita dal Milan, ma al momento la situazione, come raccontato da Milannews.it, è piuttosto ingarbugliata (clicca qui per leggere il nostro punto sul portoghese). Ma in Turchia c'è un altro club che sta iniziando a valutare concretamente l'acquisto dell'ex Lille, vale a dire il Galatasaray

Lo scrive Fanatik che spiega che la dirigenza giallorossa starebbe pensando di presentare una prima offerta per un prestito con obbligo di riscatto. Difficile che il Milan possa accettare questa formula perchè nelle sue intenzioni c'è di cedere Leao a titolo definitivo. A breve dovrebbero comunque esseri i primi contatti tra le due società per parlare dell'attaccante portoghese che nelle scorse settimane ha maniestato più volte la volontà di cambiare squadra dopo sette anni.