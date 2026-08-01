Bianchin: "Comotto o va a giocare tanto altrove o rimane al Milan come alternativa: opzione B largamente favorita"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su dove potrebbe giocare Christian Comotto nel Milan di Amorim.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su dove potrebbe giocare Christian Comotto nel Milan di Amorim: "L'inizio è incoraggiante: dopo due settimane di allenamenti, si è capito che CC, come Francesco Camarda, ha grandi possibilità di restare al Milan per la stagione. Diciamo almeno fino a gennaio. Sì, ma quanto potrà giocare?

Comotto a 18 anni è un centrocampista tecnico e, se fosse rimasto Massimiliano Allegri, sarebbe stato destinato a una vita da play di riserva del Milan. Con Ruben Amorim, l'inquadramento è più complesso. Nel 3-4-2-1 ci sono due centrocampisti, uno più di regia, uno più avanzato. Entrambi devono lavorare, coprire campo, contribuire con e senza palla. Comotto può farlo. La scelta, semmai, è tra provare a giocare molto altrove e rimanere al Milan come alternativa, tra avere più minuti oppure più vita in uno spogliatoio di campioni. L'opzione B è largamente favorita e allora molto dipenderà dalle cessioni. Modric e Rabiot saranno i teorici titolari del Milan. Jashari, fino a prova contraria, resterà. Una soluzione logica potrebbe essere completare il reparto con Ricci e Comotto, due italiani utili per le liste, ma davvero il Milan cederà Fofana, Musah e Loftus-Cheek? Al netto di Loftus, che finora viene provato nei due giocatori dietro la punta, Fofana o Musah potrebbero venire confermati. E se uno dei due restasse, Comotto avrebbe più concorrenza"