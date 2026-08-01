Guidi: "Il profilo del candidato ideale per il mercato del Milan è un trequartista/ala mancino che parte da destra e sa lavorare nello stretto"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e la ricerca di un nuovo trequartista.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e la ricerca di un nuovo trequartista: "Sfumato un mancino, se ne cerca un altro. Konstantinos Karetsas ha salutato i tifosi del Genk con un bel video sui social. Il suo futuro non sarà però al Milan, come sperato da Gerry Cardinale e Ruben Amorim, che aveva provato a convincere il talentino greco con una telefonata nei giorni scorsi, ma al Borussia Dortmund. E il Diavolo? Continua nella sua ricerca, seguendo criteri ormai definiti nei meeting di mercato tra l’allenatore e l’area tecnica: il profilo del candidato ideale è un trequartista/ala mancino che parte da destra e sa lavorare nello stretto, sia accentrandosi sia allargandosi all’occorrenza. Nella short list rossonera c’è il nome di Mathias Soulé, uno che conosce molto bene la Serie A e ha già vestito tre maglie nel nostro campionato (Juventus, Frosinone e Roma).

L’argentino è in uscita dalla Roma che lo valuta intorno ai 40 milioni di euro, cifra che un paio di club sauditi (Al Ahli e Al Ittihad) erano pronti a mettere sul tavolo un mese fa, quando però l’ex Juventus ha stoppato il trasferimento spiegando che non era interessato a trasferirsi nella Saudi Pro League. Nel frattempo, la Roma ha chiuso il rinnovo di Dybala e l’acquisto di Castro, così per Soulé lo spazio in giallorosso si è ulteriormente ristretto. Il giocatore ha così deciso di valutare situazioni alternative ed è alla ricerca di una sistemazione a lui gradita. Il Milan lo sarebbe di sicuro. Il club dei Friedkin punta a monetizzare la sua partenza e, considerato che lo aveva pagato 26 milioni più 4 di bonus, vorrebbe fare una plusvalenza".