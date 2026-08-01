Il presidente del Fenerbahçe annuncia: "Ingaggeremo un attaccante, finalizzeremo l'affare questa settimana"

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Il numero uno del club turco ha annunciato dopo il Cda odierno che i gialloneri finalizzeranno nei prossimi giorni l'arrivo di un nuovo attaccante

Si è tenuta oggi il primo Cda del Fenerbahçe del nuovo presidente Aziz Yıldırım, che lo scorso 7 giugno ha vinto le elezioni dell'assemblea generale contro lo sfidante Hakan Safi. Al termine della riunione, il numero uno del club turco, che era già stato all guida dei gialloneri dal 1998 al 2018, ha preso la parole e ha annunciato che faranno presto un colpo di mercato in attacco: "Ingaggeremo un attaccante, finalizzeremo l'affare questa settimana" le sue parole riportate da Fanatik. Da capire se intende la settimana che si conclude domani o più probabilmente la prossima.

Il presidente del Fenerbahçe non ha fatto nomi, ma non è un mistero che i gialloneri siano fortemente interessati a Rafael Leao, tanto che la scorsa settimana il membro del Cda Cihan Kamer è stato a Milano per incontrare il Milan. Si era trattato di un incontro interlocutorio, da capire se in questi giorni ci potrà essere un'accelerazione nella trattativa per il portoghese o se Aziz Yıldırım si riferisce ad un altro attaccante.